В Республике Алтай рекомендовали носить маски в общественных местах
Пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов заявил, что в регионе продолжается рост заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости.
По его словам, за первую августа заболели 390 человек, на прошедшей неделе было зафиксировано 468 заболевших. Он отметил, что рост составил 20%, однако госпитализаций немного, так как в основном заболевание переносится в лёгкой форме.
Максимов добавил, что в «антиковидное» распоряжение правительства региона всё же были внесены изменения.
«Согласно документу на территории Республики Алтай рекомендуется носить гигиенические маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, аэропортов и иных мест общественного пользования», - подчеркнул он.
Ранее власти Бурятии вернули действие масочного режима на территории республики в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
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