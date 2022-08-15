В Республике Алтай рекомендовали носить маски в общественных местах

По его словам, за первую августа заболели 390 человек, на прошедшей неделе было зафиксировано 468 заболевших. Он отметил, что рост составил 20%, однако госпитализаций немного, так как в основном заболевание переносится в лёгкой форме.

Максимов добавил, что в «антиковидное» распоряжение правительства региона всё же были внесены изменения.

«Согласно документу на территории Республики Алтай рекомендуется носить гигиенические маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, аэропортов и иных мест общественного пользования», - подчеркнул он.

Ранее власти Бурятии вернули действие масочного режима на территории республики в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

