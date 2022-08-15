В Бурятии вернули масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19

Она отметила, что такое решение было принято 15 августа на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19. По ее словам, за минувшую неделю в республике выявили 1210 больных коронавирусом. Так, ношение масок вводится в медицинских организациях, социальных учреждениях, общественных местах и в транспорте.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что пик новой волны коронавируса ожидается в начале сентября, однако после этого заболеваемость начнет снижаться.

