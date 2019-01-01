Учёные назвали сроки выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы»

Директор Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Вячеслав Рожнов рассказал в беседе с НСН, что именно обсуждалось на консилиуме в Росрыболовстве.

«Мы обсудили на консилиуме те результаты, которые были месяц назад озвучены на рабочей группе. Подготовили за это время программу научного сопровождения выпуска животных. Мы рассмотрели разные маршруты транспортировки животных и время транспортировки: где, по каким маршрутам будет происходить. Сейчас начинается процесс подготовки животных к выпуску и самого выпуска в Охотское море. Идет подготовка животных соответствующим образом. Кормят так, чтобы отучить их от контакта с человеком», - сообщил он.

Ученый рассказал, в какое время будет осуществляться выпуск белух и косаток, а также сообщил о подробностях транспортировки животных.

«Это будет конец июня - начало июля. Уже изготовлены метки спутниковые для косаток, которые будут на них укреплены, для того, чтобы отслеживать их передвижение, контролировать их состояние. По воздуху транспортировки, скорее всего, не будет. Хотя сейчас рассматриваются такие вопросы. Инфраструктура такова, что по воздуху транспортировать животных практически невозможно. Рассматривается вопрос транспортировки и по дороге частично, частично по морю, частично по реке. Обсуждаем разные организационные возможности и риски для животных во время транспортировки. Одновременно, к сожалению, животных выпустить невозможно. Это будет осуществляться отдельными по возможности максимальными партиями. С какой частотой будут выпускаться, зависит от того, какой будет выбран маршрут транспортировки. Предполагается, что косаток будет транспортировать в район Шантарских островов. Примерно в те же места и белух. В этом районе рассматриваются разные бухты. За все отвечает ВНИРО», - пояснил собеседник.

Ранее НСН сообщила, что Известный французский океанолог Жан-Мишель Кусто отправил свой вопрос на прямую линию с Владимиром Путиным. Он просит российского президента принять окончательное решение об освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье и возвращении их в места традиционного обитания. Кусто напомнил, что ранее такое решение было принято консилиумом российских ученых и международной команды.



