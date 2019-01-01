Кусто отправил вопрос на прямую линию с Путиным
Известный французский океанолог Жан-Мишель Кусто отправил свой вопрос на прямую линию с Владимиром Путиным. Он просит российского президента принять окончательное решение об освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье и возвращении их в места традиционного обитания.
Кусто напомнил, что ранее такое решение было принято консилиумом российских ученых и международной команды. Океанолог заявил, что готов снова приехать в Россию, чтобы лично участвовать в выпуске млекопитающих в естественную среду обитания, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение редакции НСН.
Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня, начало в 12:00 по Москве, сообщает Ura.ru. На нее уже поступило более 600 тысяч вопросов.
Ранее ведущий эксперт «Greenpeace Россия» Оганес Таргулян заявил в эфире НСН, что детские экскурсии в «китовую тюрьму» противоречат поручению президента и подвергают опасности детей.
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