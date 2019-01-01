Greenpeace: Детские экскурсии в «китовую тюрьму» противоречат поручению президента и подвергают опасности детей
Ведущий эксперт экологической организации рассказал в эфире НСН, зачем это понадобилось владельцам косаток и белух.
В «китовую тюрьму» в бухте Средней компании-отловщики начали водить экскурсии для детей. Как сообщают СМИ, посмотреть на косаток и белух приехали около 100 взрослых и детей из Находки. По их данным, экскурсии проводятся в рамках соглашения о культурно-просветительской работе с населением, подписанного администрацией Приморского края, представителями Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и выловившими китов компаниями.
В «Greenpeace Россия» считают, что такие экскурсии противоречат рекомендациям ученых и поручению президента о скорейшем освобождении узников «китовой тюрьмы». Об этом в эфире НСН заявил ведущий эксперт экологической организации Оганес Таргулян.
«Соглашение, которое было подписано в конце марта между администрацией Приморского края, ВНИРО и руководителями фирм-отловщиков, никому недоступно. У нас его нет, у вас его нет, ни у кого его нет. Мы не знаем, что в нем написано. Поэтому отловщики могут ссылаться на него сколько хотят, но оно почему-то секретное. После этого соглашения туда уже приезжала комиссия ВНИРО, консилиум был. Туда приезжала команда Кусто. И все они говорили, что косаток и белух нужно отучать от людей, нужно минимизировать контакты с людьми. Дети – тоже люди. То есть это полностью противоречит тому, что рекомендуют ученые. Понятно, что это пиар-акция со стороны отловщиков, чтобы показать, что «дети любят животных», «косаток и белух нужно ловить». Но мы же знаем, что их выловили для продажи в Китай, а не чтобы показывать их российским детям. Это чистый пиар. Детей приводят, животные, наверное, делают какие-то трюки, чтобы получить рыбу. То есть это продолжение подготовки китов к демонстрации в океанариумах. Это снижает вероятность выпуска, противоречит поручению президента. Когда отловщики говорят, что все, что они делают, направлено на выполнение поручения президента, – это только слова. Их действия говорят об обратном», - отметил он.
НСН не удалось обнаружить текст соглашения на сайте администрации Приморского края. Но в пресс-релизе, посвященном его подписанию 22 марта, говорится, что компании, выловившие китов, обязуются создать «надлежащие условия для содержания косаток и белух, включая питание и ветеринарное обслуживание», а также провести чипирование животных для их идентификации. О возможности проведения экскурсий в новостном сообщении не упоминается, но говорится, что при вступлении в силу судебного акта о выпуске мормлеков в естественную среду обитания после оценки их состояния и заключения научных организаций, компании будут участвовать в адаптации животных. Видимо, поскольку такого судебного решения до сих пор нет, отловщики посчитали возможным продолжить подготовку к продаже мормлеков в китайские океанариумы.
Однако, указывает эколог, экскурсии в «китовую тюрьму» не только противоречат поручению президента, но и подвергают опасности и детей и китов.
«Многие ученые считают, что контакт людей, особенно детей, с морскими млекопитающими может быть опасен, поскольку у животных могут быть опасные инфекции. Дети могут заболеть, а эти инфекции могут стандартными способами не определяться. То есть, ребенок болеет, а почему – непонятно. Потому что это нетипичные для человека инфекции, их достаточно сложно определить. Это инфекции от китов людям. Но точно так же люди, которые их посещают, десятки людей, тоже могут занести инфекции, которые могут передаться косаткам и белухам. То есть крайне нежелательный обмен возможен в обе стороны», - прояснил он.
Напомним, на минувшей неделе городской суд Южно-Сахалинска признал незаконной выдачу Росрыболовством разрешений на вылов косаток и белух, которые содержатся в бухте Средней. Но при этом он отказался лишать отловщиков права собственности на животных. В Росрыболовстве пообещали оспорить решение суда.
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