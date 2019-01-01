Greenpeace: Детские экскурсии в «китовую тюрьму» противоречат поручению президента и подвергают опасности детей

В «китовую тюрьму» в бухте Средней компании-отловщики начали водить экскурсии для детей. Как сообщают СМИ, посмотреть на косаток и белух приехали около 100 взрослых и детей из Находки. По их данным, экскурсии проводятся в рамках соглашения о культурно-просветительской работе с населением, подписанного администрацией Приморского края, представителями Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и выловившими китов компаниями.

В «Greenpeace Россия» считают, что такие экскурсии противоречат рекомендациям ученых и поручению президента о скорейшем освобождении узников «китовой тюрьмы». Об этом в эфире НСН заявил ведущий эксперт экологической организации Оганес Таргулян.

«Соглашение, которое было подписано в конце марта между администрацией Приморского края, ВНИРО и руководителями фирм-отловщиков, никому недоступно. У нас его нет, у вас его нет, ни у кого его нет. Мы не знаем, что в нем написано. Поэтому отловщики могут ссылаться на него сколько хотят, но оно почему-то секретное. После этого соглашения туда уже приезжала комиссия ВНИРО, консилиум был. Туда приезжала команда Кусто. И все они говорили, что косаток и белух нужно отучать от людей, нужно минимизировать контакты с людьми. Дети – тоже люди. То есть это полностью противоречит тому, что рекомендуют ученые. Понятно, что это пиар-акция со стороны отловщиков, чтобы показать, что «дети любят животных», «косаток и белух нужно ловить». Но мы же знаем, что их выловили для продажи в Китай, а не чтобы показывать их российским детям. Это чистый пиар. Детей приводят, животные, наверное, делают какие-то трюки, чтобы получить рыбу. То есть это продолжение подготовки китов к демонстрации в океанариумах. Это снижает вероятность выпуска, противоречит поручению президента. Когда отловщики говорят, что все, что они делают, направлено на выполнение поручения президента, – это только слова. Их действия говорят об обратном», - отметил он.