В РАН предупредили о риске радикального изменения береговой линии Черного моря

Очистка берегов Черного моря от мазута, распространившегося в декабре 2024 года в результате крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе с нефтепродуктами на борту, может привести к радикальному изменению береговой линии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на научного руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна.

Он подчеркнул, что в результате этого пострадает инфраструктура пляжей, а вывоз грунта повлечет за собой «переработку берега». Специалист добавил, что, согласно оценке, с побережья Черного моря придется вывезти до 500 тысяч тонн, поэтому берег может начать меняться.