В РАН предупредили о риске радикального изменения береговой линии Черного моря

Очистка берегов Черного моря от мазута, распространившегося в декабре 2024 года в результате крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе с нефтепродуктами на борту, может привести к радикальному изменению береговой линии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на научного руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна.

Он подчеркнул, что в результате этого пострадает инфраструктура пляжей, а вывоз грунта повлечет за собой «переработку берега». Специалист добавил, что, согласно оценке, с побережья Черного моря придется вывезти до 500 тысяч тонн, поэтому берег может начать меняться.

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По словам Данилова-Данильяна, все последствия разлива, связанные с загрязнением и его устранением, будут очаговыми. Он заметил, что за полгода в очищенных местах может появиться мазут.

Ранее заслуженный эколог России Андрей Пешков в интервью НСН объяснил, что в марте-апреле большая часть мазута, которая осела на дне и водорослях в Черном море, всплывет.

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:НефтепродуктыПроисшествиеЭкологияКрушениеЧерное Море

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