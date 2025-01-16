«Пока на дне»: Мазут загрязнит всех обитателей Черного моря к апрелю

«Все зависит от того, где рыба гуляла и где ее выловить. Если она у побережья Турции, Болгарии была все это время, то ничего страшного. А если возьмем ту рыбу, которая попала именно в зону воздействия разлива, я думаю, что там ее уже нет, она сдохла вся. Часть углеводородов растворилась в воде, чем рыба и дышит. Мазут – это тяжелое состояние, некоторая часть его всплывает, но далеко не вся. Будет теплее – всплывет больше», - предупредил он.

При этом, по его словам, уже в марте-апреле большая часть мазута, которая осела на дне и водорослях, всплывет, что затронет всю цепочку морских обитателей.

«С приходом весны ситуация ухудшится. Уже в марте-апреле будет сезонный прогрев. В воде слои перемешаются с захватом большей глубины, большой объем мазута, который сейчас на дне, на водорослях, на скалах, будет нагреваться, всплывать и растворяться. Пострадает вся живая цепочка. Рачки, например, - это кормовая база всего, это наиболее уязвимая часть, они в первую очередь подвержены процессу дыхания. Их всегда используют для оценки качества воды», - заключил собеседник НСН.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил Минприроды и Минсельхозу временно ограничить вылов морепродуктов и рыбы в Черном и Азовском морях, так как после крушения в Керченском проливе двух танкеров данная продукция может быть опасной для здоровья, передает «Радиоточка НСН».

