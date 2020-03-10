В РАН оценили опасность коронавируса для беременных
Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор и акушер-гинеколог Марк Курцер рассказал, опасен ли коронавирус COVID-2019 для беременных женщин.
Профессор отметил, что сейчас многих беспокоит вопрос, грозит ли коронавирусная инфекция развитием осложнений у беременных, а также может ли вирус помешать зачатию и есть ли какие-либо ограничения в период беременности во время эпидемии.
Курцер заявил, что проведенные китайскими коллегами исследования говорят о том, что женщинам в положении COVID-2019 не страшен – они не входят в группу риска.
«В настоящий момент в группе риска находятся люди старшего возраста, которые имеют сопутствующие заболевания, такие как, например, сахарный диабет», - цитирует академика RT.
Профессор добавил, что наибольшую опасность коронавирус представляет для людей старше лет, при этом угроза возрастает пропорционально возрасту человека.
Напомним, российские регионы начали вводить особый режим из-за коронавируса. В частности, дополнительные меры безопасности были введены в Липецкой, Курской областях и Москве.
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