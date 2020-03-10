В РАН оценили опасность коронавируса для беременных

Профессор отметил, что сейчас многих беспокоит вопрос, грозит ли коронавирусная инфекция развитием осложнений у беременных, а также может ли вирус помешать зачатию и есть ли какие-либо ограничения в период беременности во время эпидемии.

Курцер заявил, что проведенные китайскими коллегами исследования говорят о том, что женщинам в положении COVID-2019 не страшен – они не входят в группу риска.

«В настоящий момент в группе риска находятся люди старшего возраста, которые имеют сопутствующие заболевания, такие как, например, сахарный диабет», - цитирует академика RT.

Профессор добавил, что наибольшую опасность коронавирус представляет для людей старше лет, при этом угроза возрастает пропорционально возрасту человека.

Напомним, российские регионы начали вводить особый режим из-за коронавируса. В частности, дополнительные меры безопасности были введены в Липецкой, Курской областях и Москве.

