Российские регионы начали вводить особый режим из-за коронавируса

Власти Липецкой области ввели в регионе особой режим из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

Обнаружены неожиданные симптомы коронавируса

Отмечается, что жители региона при появлении у них симптомов ОРВИ должны самоизолироваться, не выходить на улицу и вызвать врачей на дом.

В свою очередь работодатели должны организовать измерение температуры сотрудникам и в случае выявления отклонений отстранить их от работы в офисе.

С 5 марта режим повышенной готовности из-за коронавируса действует в Москве. В Курской области сообщили о намерении последовать примеру столицы.

Ранее стало известно, что власти Италии решили ввести в стране режим строгой изоляции вплоть до начала апреля. В стране заболели более 8 тысяч человек, более 450 – скончались, передает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Тимин
ТЕГИ:Коронавирус