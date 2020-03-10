Российские регионы начали вводить особый режим из-за коронавируса
Власти Липецкой области ввели в регионе особой режим из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте областной администрации.
Отмечается, что жители региона при появлении у них симптомов ОРВИ должны самоизолироваться, не выходить на улицу и вызвать врачей на дом.
В свою очередь работодатели должны организовать измерение температуры сотрудникам и в случае выявления отклонений отстранить их от работы в офисе.
С 5 марта режим повышенной готовности из-за коронавируса действует в Москве. В Курской области сообщили о намерении последовать примеру столицы.
Ранее стало известно, что власти Италии решили ввести в стране режим строгой изоляции вплоть до начала апреля. В стране заболели более 8 тысяч человек, более 450 – скончались, передает «Свободная пресса».
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