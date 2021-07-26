«Смелое заявление». Вирусологи усомнились, что от COVID-19 снижается интеллект
Данные The Lancet о связи COVID-19 и проблем с интеллектом, скорее всего, не подтвердятся, так что не стоит паниковать, сказали НСН Михаил Щелканов и Сергей Нетесов.
Вирусолог Михаил Щелканов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» с недоверием отнесся к информации авторитетного медицинского журнала The Lancet о том, что у переболевших коронавирусом выявлено необратимое снижение интеллекта.
Журнал ссылается на исследование с участием 10 тысяч переболевших, согласно которому когнитивные способности человека могут ухудшиться даже после легкой формы коронавируса. Последствия болезни средней тяжести сравнимы с инсультом, а у подключенных к аппаратам ИВЛ снижение результатов мозговой деятельности оказалось эквивалентно семи пунктам IQ.
«То, что публикует The Lancet, – довольно смелое заявление и думаю, что оно все-таки не подтвердится. У меня таких данных нет. При всем уважении к The Lancet - это их ответственность. При этом любое заболевание не проходит бесследно, тем более такое системное, как острое респираторное. Мы об этом всегда напоминали, когда говорили и про грипп, и про другие эпидемические коронавирусы, которые были известны до SARS-CoV-2», - сказал Щелканов.
Со своей стороны, доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов сказал «Радиоточке НСН», что подобные осложнения бывают от целого ряда инфекций, особенно тех, которые поражают мозг.
«Это болезни, которые вызывают энцефалиты, менингиты и так далее. Это явление не характерно только исключительно для коронавируса. Я не думаю, что надо из-за этого (информации The Lancet - прим. НСН) мчаться в панике и делать что-то немыслимое. Надо просто жить и лучше побыстрее вакцинироваться, потому что вакцины очень сильно снижают патогенез этого заболевания», - отметил Нетесов.
Ранее врач-ангионевролог, руководитель службы «СТОП-Инсульт», профессор Евгений Широков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что у переболевших коронавирусом практически от любых причин могут возникнуть тромбы и вызванные ими инфаркты и инсульты.
По его словам, у всех больных COVID-19 также наблюдаются проблемы с нервной системой – от нарушений памяти и сна до депрессий.
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