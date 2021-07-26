«Смелое заявление». Вирусологи усомнились, что от COVID-19 снижается интеллект

«То, что публикует The Lancet, – довольно смелое заявление и думаю, что оно все-таки не подтвердится. У меня таких данных нет. При всем уважении к The Lancet - это их ответственность. При этом любое заболевание не проходит бесследно, тем более такое системное, как острое респираторное. Мы об этом всегда напоминали, когда говорили и про грипп, и про другие эпидемические коронавирусы, которые были известны до SARS-CoV-2», - сказал Щелканов.

Со своей стороны, доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов сказал «Радиоточке НСН», что подобные осложнения бывают от целого ряда инфекций, особенно тех, которые поражают мозг.

«Это болезни, которые вызывают энцефалиты, менингиты и так далее. Это явление не характерно только исключительно для коронавируса. Я не думаю, что надо из-за этого (информации The Lancet - прим. НСН) мчаться в панике и делать что-то немыслимое. Надо просто жить и лучше побыстрее вакцинироваться, потому что вакцины очень сильно снижают патогенез этого заболевания», - отметил Нетесов.