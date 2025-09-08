Дополнительные инструкции для учителей к постановке домашнего задания лишь усложнят педагогический процесс, рассказал НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

В Госдуме готовят законопроект об отмене классического формата домашних заданий в школах. Инициатива предполагает введение творческого подхода, который сделает образовательный процесс интересным и исключит возможность списывания с помощью нейросетей, рассказал вице-спикер ГД Владислав Даванков. Его слова приводят «Известия». Казаков возмутился такой инициативе.

«С чего они вообще взяли, что во всех школах «классическое» домашнее задание, и что каждый учитель задает его одинаково? Не депутатам Госдумы учить учителей, как задавать «домашку» детям. Если еще и в этой области создать учителям инструкции, то это только усилит давление и проблемы. Во главе школ стоят разные директора, они получат инструкции и будут реализовывать их как одинаковые для всех, в том числе заставят отказаться от наработок. Не может быть никаких рекомендаций по домашним заданиям. Они даются учителям в университетах. Есть единственная норма – это СанПиН. Действительно, бывает, что задание носит формальный характер, и ученики выполняют его формально. Но это получается только из-за того, что учителя перегружены, работают на две-три ставки», - рассказал он.

При этом Казаков подчеркнул, что вечно актуальная проблема нагрузки на учителей никак не решилась.

«По поводу сокращения нагрузки, действительно, есть некоторые документы, принятые в 2022 году. Но это не сильно помогает. С одной стороны, Министерство принимает приказы, которые должны сократить нагрузку на учителей, с другой, то же Министерство сыплет на школы градом инициатив. Так что все только «пиарятся», пытаясь показать свою заботу. Стало только хуже», - подытожил он.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отреагировал на предложение об отмене домашних заданий для школьников, отметив, что оно является основой учебного процесса и помогает закрепить пройденный материал, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

