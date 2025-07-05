В профсоюзе учителей выступили против 5-балльной шкалы оценок по труду и физкультуре

«В текущей ситуации я против каких-то экспериментов. Их надо прекратить. И в том числе прекратить не особо компетентным людям высказываться по этому поводу. Образование на протяжении более 30 лет переживает кучу реформ, изменений. Это какое-то сумасшествие. Сейчас учителям надо дать возможность спокойно работать, заниматься вопросами нормализации условий труда и уровня зарплат, а не "толочь воду в ступе". "Перекраивать Тришкин кафтан" — мне кажется, от этого не будет никакого смысла, а будет только хуже. В других бы условиях, может быть, я бы с чем-то и согласился», - сказал он.

При этом, по словам члена профсоюза, в некоторых российских школах уже и так существует система оценивания зачет/незачет.