В профсоюзе учителей выступили против 5-балльной шкалы оценок по труду и физкультуре

Член профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков в эфире НСН призвал дать учителям возможность «спокойно работать». 

Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в беседе с НСН выступил против любых экспериментов в современной образовательной системе России, напомнив, что в российских школах уже существует разная система оценивания.

Ранее в Госдуме предложили ведомствам проработать вопрос, нужна ли в школах пятибалльная шкала оценок по физкультуре, ИЗО, музыке и труду. Депутаты считают, что на этих предметах должна быть система зачет/незачет, пишут РИА Новости. Казаков выступил против такой инициативы.

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«В текущей ситуации я против каких-то экспериментов. Их надо прекратить. И в том числе прекратить не особо компетентным людям высказываться по этому поводу. Образование на протяжении более 30 лет переживает кучу реформ, изменений. Это какое-то сумасшествие. Сейчас учителям надо дать возможность спокойно работать, заниматься вопросами нормализации условий труда и уровня зарплат, а не "толочь воду в ступе". "Перекраивать Тришкин кафтан" — мне кажется, от этого не будет никакого смысла, а будет только хуже. В других бы условиях, может быть, я бы с чем-то и согласился», - сказал он.

При этом, по словам члена профсоюза, в некоторых российских школах уже и так существует система оценивания зачет/незачет.

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«Вообще, система оценивания в нашей стране устроена так, что каждая школа сама решает, какой она будет. Принимается локальный акт. В какой-то школе — это может быть и зачет/незачет. С чего они (депутаты – прим. НСН) взяли, что она должна быть пятибалльной. Это опять говорит об уровне компетенции», - заключил Казаков.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в интервью Теlegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что ЕГЭ — это примитивный экзамен для специалиста, поэтому попытка обязать учителей сдавать его унизительна.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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