В профсоюзе учителей описали «удачную» обложку учебников по истории

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил, что для обложки нового учебника по истории для 11-х классов в России выбрали изображение стыковки космических кораблей «Союз» и «Аполлон» на фоне Суперкубка по хоккею матча СССР-Канада, потому что история показывает, что РФ всегда выступала за сотрудничество, а любые битвы — только в спорте. При этом Казаков подчеркнул, что обложка учебника должна быть в первую очередь ориентирована на детей.

«Хорошо бы, если бы битвы, действительно, были только спортивными. На мой взгляд, обложка учебника по истории не должна быть слишком яркой. Обложка должна показывать, о чем учебник. Важно заинтересовать ученика. Ко всем компонентам оформления учебника нужно подходить очень серьезно. Не только к содержанию написанного, но и к иллюстрациям, обложке. В первую очередь обложка должна быть ориентирована на детей», - отметил он.