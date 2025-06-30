«Все, конечно, хорошо, но вопрос в том, сколько это будет стоить. Сейчас проблем с одеждой нет, можно купить недорогую комфортную одежду. Но когда вводятся стандарты, это само по себе может привести к удорожанию. Люди могут испытывать проблемы с этим, за чей счет это дело все будет? Есть подозрение, что это по бюджету может серьезно ударить. Думаю, это дополнительные проблемы для учителей, родителей…Нагрузка растет постоянно, а реформы – это всегда стресс», - объяснил он.

В связи с этим Казаков выступил против единой школьной формы.

«Что касается единой формы для всех, о которой часто говорят, здесь все очень противоречиво. По моим наблюдениям, это часто приводит к лишним конфликтам. В обществе привыкли, что есть некий плюрализм, подростки особенно очень остро реагируют на это. Много ресурсов нужно, чтобы за всем этим следить. Конечно, возникает дополнительное напряжение. Поэтому я не большой сторонник школьных форм, должны быть простые нормы, не очень жесткие. Для родителей это тоже «напряг», у всех разное мнение на этот счет. В образовании много других проблем, которые нужно решать в первую очередь», - добавил собеседник НСН.

Ранее депутаты Госдумы Олег Матыцин, Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили ввести в школах единую спортивную форму в цветах российского флага, передает «Радиоточка НСН».

