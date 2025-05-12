Депутат Госдумы Татьяна Буцкая ранее направила официальный запрос в «Яндекс.Такси» с просьбой о создании технологического решения, которое бы автоматически блокировало возможность заказа такси в зонах действия знака «Остановка запрещена». По словам депутата, таксисты сообщают, что некоторые пассажиры намеренно заказывают такси к знакам «Остановка запрещена», фотографируют автомобиль и отправляют снимки в приложение «Яндекс.Такси» с жалобой на незнание водителем ПДД, что позволяет им получить купон на бесплатную поездку. Попков отметил, что подобными махинациями должны заниматься правоохранители, а не депутаты.

«Приложение для вызова такси должно обеспечить водителю безопасный доступ к клиенту, а клиенту - безопасный доступ к водителю. Если это не отрегулировано, то это проблема агрегатора. Если подобные случаи действительно происходят, то этим должны заниматься не депутаты Госдумы, а сотрудники МВД, ведь попахивает мошенничеством», - сказал собеседник НСН.

Он также отметил, что среди россиян крайне мало тех, кто занимается потребительским экстремизмом.

«Потребительский экстремизм у нас не особо развит, но он есть. Ни о каких повальных случаях и речи не идет, один из тысячи – да, но не чаще. Есть отдельные случаи, которые попадают в СМИ и раскручиваются. Мы не в Америке живем, у нас люди заняты делом, им не до потребительского экстремизма. Депутатам я советую заниматься делом, а не подобной ерундой», - заключил Попков.

Ранее глава общественного движения «Форум такси» Олег Амосов заявил НСН, что российским таксистам нужно предложить «специальную» версию, например, «Москвича», чтобы они захотели пересаживаться на отечественный автомобиль.

