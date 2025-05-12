«Проблемы агрегатора»: Таксисты о случаях потребительского экстремизма
Среди россиян крайне мало тех, кто занимается потребительским экстремизмом, однако такие случаи все же встречаются, этим должны заниматься не депутаты, а МВД, сказал НСН Андрей Попков.
Агрегатор такси обязан обеспечить водителю безопасный доступ к клиенту согласно правилам дорожного движения (ПДД), если же таксист останавливается в неположенном месте, то это вина приложения, сказал в эфире НСН председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая ранее направила официальный запрос в «Яндекс.Такси» с просьбой о создании технологического решения, которое бы автоматически блокировало возможность заказа такси в зонах действия знака «Остановка запрещена». По словам депутата, таксисты сообщают, что некоторые пассажиры намеренно заказывают такси к знакам «Остановка запрещена», фотографируют автомобиль и отправляют снимки в приложение «Яндекс.Такси» с жалобой на незнание водителем ПДД, что позволяет им получить купон на бесплатную поездку. Попков отметил, что подобными махинациями должны заниматься правоохранители, а не депутаты.
«Приложение для вызова такси должно обеспечить водителю безопасный доступ к клиенту, а клиенту - безопасный доступ к водителю. Если это не отрегулировано, то это проблема агрегатора. Если подобные случаи действительно происходят, то этим должны заниматься не депутаты Госдумы, а сотрудники МВД, ведь попахивает мошенничеством», - сказал собеседник НСН.
Он также отметил, что среди россиян крайне мало тех, кто занимается потребительским экстремизмом.
«Потребительский экстремизм у нас не особо развит, но он есть. Ни о каких повальных случаях и речи не идет, один из тысячи – да, но не чаще. Есть отдельные случаи, которые попадают в СМИ и раскручиваются. Мы не в Америке живем, у нас люди заняты делом, им не до потребительского экстремизма. Депутатам я советую заниматься делом, а не подобной ерундой», - заключил Попков.
Ранее глава общественного движения «Форум такси» Олег Амосов заявил НСН, что российским таксистам нужно предложить «специальную» версию, например, «Москвича», чтобы они захотели пересаживаться на отечественный автомобиль.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Останина на объяснила ростом продолжительности жизни моду на позднее материнство
- Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выдвинула России ультиматум
- Песков: Закрывающая генконсульство РФ Польша выбирает враждебность
- Песков: Обвинения Польши в адрес России по поводу пожара в ТЦ безосновательны
- Шойгу продлил контракт с Министерством обороны еще на 5 лет
- Словения выразила желание стать площадкой для переговоров России и Украины
- Роскомнадзор предотвратил почти тысячу хакерских атак в апреле
- Песков: Путин четко обозначил позицию по возобновлению переговоров с Украиной
- Гуцул на месяц продлили домашний арест
- В Турции турист из России после прыжка с пирса впал в кому
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru