В профсоюзе полиции оценили эффективность блокировки звонков в WhatsApp

Как уточнил собеседник НСН, именно пенсионеры чаще всего обращаются в отделения полиции, став жертвами мошенников.

«Выборки как таковой нет, но чаще всего в отделы полиции обращаются обманутые пенсионеры. Плачут, говорят: доверился. Мошенники говорят: "Быстрее, никому не сообщайте, вы попадете под уголовную ответственность". Пенсионеры верят. Поэтому мы посещаем учебные заведения, просим молодых людей поговорить со своими бабушками и дедушками», - сказал Лобарев.

Ранее председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал «Радиоточке НСН», что в период масштабной цифровизации начала нулевых пенсионеры не имели возможности освоить новое цифровое пространство, что сделало их уязвимыми перед мошенниками.

