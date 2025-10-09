В профсоюзе полиции оценили эффективность блокировки звонков в WhatsApp
Блокировка звонков в мессенджере помогла снизить число случаев мошенничества, но злоумышленники каждый день находят все новые схемы, сказал НСН Алексей Лобарев.
Блокировка звонков в мессенджере WhatsApp способствовала снижению случаев мошенничества, однако злоумышленники регулярно находят все новые схемы, заявил в пресс-центре НСН руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев.
«Звонки на WhatsApp сейчас заблокированы, и это подействовало. Мне приходится посещать отделы полиции, и если раньше там сидело по пять-шесть обманутых, то сейчас – один-два человека. Сейчас уже ВТБ и Сбербанк помогают быстро блокировать подозрительные финансовые операции: они оперативно информируют, потерпевший может одной кнопкой остановить операцию, и информация сразу уходит в полицию. Так что меры противодействия совершенствуются, но все равно нужно готовиться к тому, что мошенники используют и новые схемы», - заметил он.
Как уточнил собеседник НСН, именно пенсионеры чаще всего обращаются в отделения полиции, став жертвами мошенников.
«Выборки как таковой нет, но чаще всего в отделы полиции обращаются обманутые пенсионеры. Плачут, говорят: доверился. Мошенники говорят: "Быстрее, никому не сообщайте, вы попадете под уголовную ответственность". Пенсионеры верят. Поэтому мы посещаем учебные заведения, просим молодых людей поговорить со своими бабушками и дедушками», - сказал Лобарев.
Ранее председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал «Радиоточке НСН», что в период масштабной цифровизации начала нулевых пенсионеры не имели возможности освоить новое цифровое пространство, что сделало их уязвимыми перед мошенниками.
