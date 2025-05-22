Мошенники лишили якутскую пенсионерку почти 12 млн рублей

Уточняется, что с 73-летней пенсионеркой по телефону связался неизвестный и представился сотрудником банка. Аферист заявил своей жертве, что с ее счетами выполняются подозрительные операции. После этого пожилой женщине позвонили его подельники, назвавшиеся сотрудниками полиции и Росфинмониторинга.

Злоумышленники убедили пострадавшую перевести все деньги на «безопасные счета» и продать жилье, на которое якобы посягали преступники. Все сбережения, а также 6,1 млн рублей, которые пенсионерка получила с продажи квартиры, женщина перевела мошенникам.

Ранее полиция Омска возбудила уголовное дело против аферистов, которые украли у местной жительницы чуть более 28 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

