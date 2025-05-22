Мошенники лишили якутскую пенсионерку почти 12 млн рублей
Пожилая жительница Якутска из-за действий телефонных мошенников лишилась сбережений и квартиры, общий ущерб составил почти 12 млн рублей. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».
Уточняется, что с 73-летней пенсионеркой по телефону связался неизвестный и представился сотрудником банка. Аферист заявил своей жертве, что с ее счетами выполняются подозрительные операции. После этого пожилой женщине позвонили его подельники, назвавшиеся сотрудниками полиции и Росфинмониторинга.
Злоумышленники убедили пострадавшую перевести все деньги на «безопасные счета» и продать жилье, на которое якобы посягали преступники. Все сбережения, а также 6,1 млн рублей, которые пенсионерка получила с продажи квартиры, женщина перевела мошенникам.
Ранее полиция Омска возбудила уголовное дело против аферистов, которые украли у местной жительницы чуть более 28 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru