МВД: Мошенники начали использовать номера телефонов из Индии
Для связи с потенциальными жертвами телефонные мошенники начали использовать номера с кодом Индии «+91». Об этом говорится в Тelegram-канале УБК МВД России.
Отмечается, что такой номер телефона начинается с «+916», но код «+91» является индийским. Таким образом, пояснили правоохранители, аферисты рассчитывают на невнимательность жертв. Уточняется, что цифра «6» после кода означает код городов, например, Нагпур или Катака.
Ранее россиян предупредили о существовании мастеров-мошенников, занимающихся ремонтом техники, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
