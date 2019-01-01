В профсоюзе полиции опровергли увольнение 30 сотрудников столичного УВД

Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН опроверг данные СМИ. Он уточнил, что речь идет об увольнении лишь двух сотрудников полиции, а также прокомментировал, связано ли их увольнение с делом журналиста «Медузы».

«Я разговаривал с руководством Главка. Всего два человека написали рапорты на увольнение. Все остальное это фейк. Увольнение начальника полиции, который написал рапорт, связано (с делом Голунова). И еще одно увольнение было. Но кто это был, я не знаю. Врать не буду», - заявил он.

Кроме того, Пашкин прокомментировал и ситуацию в целом, которая сложилась после громкого дела Голунова. По его словам, прошедшей акции и пары увольнений недостаточно, чтобы изменить положение в стране.

«Здесь надо не в МВД что-то менять, а в целом в правоохранительной системе. Потому что тут же и прокуратура дала согласие на возбуждение. Чтобы произошли подвижки, нужны не полторы тысячи человек на улице, а гораздо больше. А до этого ничего не будет», - заключил собеседник НСН.

Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН заявил, что дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова показало, что "систему можно напугать". Он отметил, что эта история – проявление очень серьезного государственного кризиса в стране, который связан с бесконтрольностью и коррумпированностью значительной части силовых ведомств России.

