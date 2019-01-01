В профсоюзе полиции опровергли увольнение 30 сотрудников столичного УВД
Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин рассказал в эфире НСН, что речь идет об увольнении лишь двух сотрудников столичного УВД.
Более 30 сотрудников различных служб управления внутренних дел (УВД) по Западному административному округу (ЗАО) Москвы в последние дни подали рапорты на увольнение. Об этом в понедельник, 17 июня, «Ленте.ру» сообщил источник в столичной полиции. По его словам, эта тенденция напрямую не связана со скандалом вокруг дела в отношении журналиста Ивана Голунова. Он уточнил, что большинство рапортов подано «в связи с выслугой лет».
Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН опроверг данные СМИ. Он уточнил, что речь идет об увольнении лишь двух сотрудников полиции, а также прокомментировал, связано ли их увольнение с делом журналиста «Медузы».
«Я разговаривал с руководством Главка. Всего два человека написали рапорты на увольнение. Все остальное это фейк. Увольнение начальника полиции, который написал рапорт, связано (с делом Голунова). И еще одно увольнение было. Но кто это был, я не знаю. Врать не буду», - заявил он.
Кроме того, Пашкин прокомментировал и ситуацию в целом, которая сложилась после громкого дела Голунова. По его словам, прошедшей акции и пары увольнений недостаточно, чтобы изменить положение в стране.
«Здесь надо не в МВД что-то менять, а в целом в правоохранительной системе. Потому что тут же и прокуратура дала согласие на возбуждение. Чтобы произошли подвижки, нужны не полторы тысячи человек на улице, а гораздо больше. А до этого ничего не будет», - заключил собеседник НСН.
Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН заявил, что дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова показало, что "систему можно напугать". Он отметил, что эта история – проявление очень серьезного государственного кризиса в стране, который связан с бесконтрольностью и коррумпированностью значительной части силовых ведомств России.
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