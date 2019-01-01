Сванидзе: Оказалось, что систему можно напугать
Журналист и публицист Николай Сванидзе специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова прекращено
Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова, задержанного по подозрению в наркоторговле, прекращено. Начальники полицейских, по вине которых он был задержан, уволены.
Николай Сванидзе: «Я считаю, что это дело – проявление очень серьезного государственного кризиса в нашей стране. Кризиса, который связан с абсолютной бесконтрольностью, отмороженностью и коррумпированностью значительной части наших силовых ведомств. Они настолько коррумпированы и опасны, что это испугало не только журналистское сообщество и не только либеральную (или просто) общественность, это испугало значительную часть власти, в результате чего Иван Голунов был выпущен. Но я считаю, что это –только начало, потому, что будет контратака со стороны силовиков. В частности, со стороны ФСБ, которая, как мы читали, стоит за похоронным бизнесом, о котором писал Голунов. Но, тем не менее, начало хорошее. Система, которую мы считали практически не реагирующей ни на какие внешние раздражители, на них, все-таки, реагирует. Ее можно напугать, можно заставить повернуть назад. А мы считали, что нельзя. Это хорошо. Это значит, что жизнь продолжается», - подчеркнул Николай Сванидзе в эфире НСН.
Почти три четверти россиян считают себе патриотами
Почти три четверти (73%) россиян считают себе патриотами. Таковы результаты опроса Фонда «Общественное мнение». По сравнению с декабрем 2012 года количество считающих себя патриотами граждан РФ выросло на 9 процентов, а по сравнению с декабрем 2006 года — на 16 процентов.
Николай Сванидзе: «Знаете, это хорошо, что число патриотов растет. Вопрос только в том, что они считают патриотизмом. Патриотизм – это любовь к Родине. Но любовь к Родине можно проявлять двояко. Можно считать, что наша Родина по определению лучше всех. Это – один вид патриотизма, который называется квасным. Другой вид патриотизма - признавать, что в нашей стране все совсем не так хорошо как хотелось бы, но очень стараться, чтобы было лучше. Это другой вид патриотизма, который мне больше по душе»,- заявил он НСН.
Роспотребнадзор предлагает запретить уничтожение продуктов
Роспотребнадзор предлагает на законодательном уровне запретить уничтожение и захоронение продуктов, пригодных к употреблению. Такое предложение поступило от ведомства на специальном заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Николай Сванидзе: «Хорошее предложение. Чисто эстетически и этически мой взгляд оскорбляет вид тракторов, которые давят сыр, ветчину, хамон и другие продукты. В нашей стране, где было столько периодов голода, страшного, с людоедством, где продукты священны, то, что можно есть, уничтожать нельзя. Это ведь относится не только к хлебу. К сыру и ветчине тоже. В нашей стране, где многие недоедают, уничтожать продукты – святотатство. Если будет принято решение, запрещающее их давить, будет замечательно», - подчеркнул Николай Сванидзе в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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