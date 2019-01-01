Сванидзе: Оказалось, что систему можно напугать

Николай Сванидзе: «Я считаю, что это дело – проявление очень серьезного государственного кризиса в нашей стране. Кризиса, который связан с абсолютной бесконтрольностью, отмороженностью и коррумпированностью значительной части наших силовых ведомств. Они настолько коррумпированы и опасны, что это испугало не только журналистское сообщество и не только либеральную (или просто) общественность, это испугало значительную часть власти, в результате чего Иван Голунов был выпущен. Но я считаю, что это –только начало, потому, что будет контратака со стороны силовиков. В частности, со стороны ФСБ, которая, как мы читали, стоит за похоронным бизнесом, о котором писал Голунов. Но, тем не менее, начало хорошее. Система, которую мы считали практически не реагирующей ни на какие внешние раздражители, на них, все-таки, реагирует. Ее можно напугать, можно заставить повернуть назад. А мы считали, что нельзя. Это хорошо. Это значит, что жизнь продолжается», - подчеркнул Николай Сванидзе в эфире НСН.

