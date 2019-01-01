Андрей Макаревич о деле Голунова: «Границы дозволенного в стране беззакония подвинутся»

Своего рода спусковым крючком оказалось дело журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, неделю назад задержанного по обвинению в покушении на сбыт наркотиков и уже во вторник освобожденного из-под домашнего ареста после снятия всех обвинений. Откровенная и при этом бездарная попытка полицейских упечь куда подальше неугодного журналиста-расследователя, подбросив ему наркотики, неожиданно для многих сплотила подавляющее большинство СМИ, политиков, общественных деятелей, людей культуры и искусства. Бурное возмущение вызвало и само задержание журналиста, и откровенно надуманный предлог и беззастенчивая ложь представителей МВД на всех уровнях, даже когда из наспех скроенного дела со всех сторон полезли белые нитки. Действия полиции оказались настолько наглыми и абсурдными, что подверглись критике и на весьма высоком политическом уровне, с оценками от «некрасивая история» (спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко) до «откровенное вранье» (сенатор Людмила Нарусова).

За счастливым освобождением главного героя событий и увольнением двух генералов по личному представлению главы МВД последовала попытка ревизии антинаркотического законодательства. В частности, как следует письма председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву, сенаторы уже прорабатывают вопрос внесения изменений в статьи о незаконном обороте наркотических средств, фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. Изучается и правоприменительная практика статей 228 и 228.1 Уголовного кодекса РФ.

Надежду на то, что пар не уйдет в свисток, и за «делом Голунова» последует системная реакция по изменению сложившегося положения дел, высказал в эфире НСН лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич.