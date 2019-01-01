Андрей Макаревич о деле Голунова: «Границы дозволенного в стране беззакония подвинутся»
Лидер "Машины времени" о том, сможет ли реакция сплотившегося гражданского общества запустить перемены.
Своего рода спусковым крючком оказалось дело журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, неделю назад задержанного по обвинению в покушении на сбыт наркотиков и уже во вторник освобожденного из-под домашнего ареста после снятия всех обвинений. Откровенная и при этом бездарная попытка полицейских упечь куда подальше неугодного журналиста-расследователя, подбросив ему наркотики, неожиданно для многих сплотила подавляющее большинство СМИ, политиков, общественных деятелей, людей культуры и искусства. Бурное возмущение вызвало и само задержание журналиста, и откровенно надуманный предлог и беззастенчивая ложь представителей МВД на всех уровнях, даже когда из наспех скроенного дела со всех сторон полезли белые нитки. Действия полиции оказались настолько наглыми и абсурдными, что подверглись критике и на весьма высоком политическом уровне, с оценками от «некрасивая история» (спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко) до «откровенное вранье» (сенатор Людмила Нарусова).
За счастливым освобождением главного героя событий и увольнением двух генералов по личному представлению главы МВД последовала попытка ревизии антинаркотического законодательства. В частности, как следует письма председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву, сенаторы уже прорабатывают вопрос внесения изменений в статьи о незаконном обороте наркотических средств, фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. Изучается и правоприменительная практика статей 228 и 228.1 Уголовного кодекса РФ.
Надежду на то, что пар не уйдет в свисток, и за «делом Голунова» последует системная реакция по изменению сложившегося положения дел, высказал в эфире НСН лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич.
«Очень хотел бы верить в то, что это – не разовая акция. Хотя, честно говоря, и такого результата, в общем, никто не ждал: уже все радовались, когда его под домашний арест перевели. А вот такая реакция быстрая, позитивная, какую-то надежду дает, что границы дозволенного в стране беззакония все-таки подвинутся к каким-то хотя бы приемлемым масштабам»
Тем временем, сам журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, с попытки подкинуть наркотики которому и началось широкое общественное обсуждение слишком «вольного» использования «антинаркотических» статей УК, заявил, что испытывает опасения за свою безопасность. «Может быть все, что угодно», - полагает Голунов, слова которого приводит «Интерфакс». С учетом того, что поспешное в своей показательности увольнение двух генералов МВД и близко не дает ответа на вопрос, в чьих же интересах журналиста пытались «закрыть» лет на десять, его опасения отнюдь не беспочвенны.
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