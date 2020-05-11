В Профсоюзе полиции оправдали беседы с нарушителями самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции предусмотрены штрафы. Однако из 35 тысяч выписанных в Москве штрафов для больных COVID-19 и тех, кто живёт с ними, ни один не был обжалован, сообщил 8 мая начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН заявил, что во многих случаях разумнее обойтись беседой, чем штрафовать: обилие штрафов только разозлит людей.

«Здесь несколько факторов. Во-первых, у полиции никто не отбирал право на профилактические беседы. В законе «О полиции» прописано, что сотрудники обязаны профилактировать правонарушения и преступления. В данном случае идёт прямая ссылка на эту норму. Во-вторых, если сейчас начать штрафовать всех граждан за то, что они ходят без масок и перчаток, которые практически негде купить, то люди просто возмутятся, и это может привести к социальному взрыву, который и так, я считаю, довольно близко.

Если вас будут останавливать на каждом шагу, проверять документы, проводить с вами беседу, то я думаю, сознательные граждане быстро всё поймут», - отметил он.