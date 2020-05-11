В Профсоюзе полиции оправдали беседы с нарушителями самоизоляции

В борьбе с коронавирусом важно не перегибать палку - сознательным гражданам хватит и вразумляющей беседы, заявил в эфире НСН глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

Сотрудники полиции в зависимости от ситуации могут вместо составления протокола провести разъяснительную беседу с нарушителем самоизоляции. Об этом заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Юрий Валяев. По его словам, большинство россиян адекватно относятся к введённым из-за коронавируса ограничениям, однако есть те, кто нарушает демонстративно, а иногда даже целыми компаниями.

Озверевшие на карантине. Психолог призвал публично наказывать нарушителей самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции предусмотрены штрафы. Однако из 35 тысяч выписанных в Москве штрафов для больных COVID-19 и тех, кто живёт с ними, ни один не был обжалован, сообщил 8 мая начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН заявил, что во многих случаях разумнее обойтись беседой, чем штрафовать: обилие штрафов только разозлит людей.

«Здесь несколько факторов. Во-первых, у полиции никто не отбирал право на профилактические беседы. В законе «О полиции» прописано, что сотрудники обязаны профилактировать правонарушения и преступления. В данном случае идёт прямая ссылка на эту норму. Во-вторых, если сейчас начать штрафовать всех граждан за то, что они ходят без масок и перчаток, которые практически негде купить, то люди просто возмутятся, и это может привести к социальному взрыву, который и так, я считаю, довольно близко.

Если вас будут останавливать на каждом шагу, проверять документы, проводить с вами беседу, то я думаю, сознательные граждане быстро всё поймут», - отметил он.

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Другого мнения придерживает заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов. В эфире НСН он заявил, что на «озверевших» от карантина людей может подействовать только осознание неотвратимости моментального наказания. Лучше всего, если это наказание будет публичным, уверен психолог.

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ФОТО: Григорий Сысоев//РИА Новости
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