Профсоюз мигрантов выступил против завоза иностранцев в Россию
Рабочих рук на рынке труда вполне хватает, заявил НСН Ренат Каримов.
В России установилось равенство между спросом и предложением, поэтому новые мигранты не нужны, несмотря на снижение потока иностранцев в страну, рассказал председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в беседе с НСН.
Миграционный поток в Россию снизился. В первом квартале 2026 года в страну въехало 2,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства, что на 15% ниже показателя прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ. Каримов назвал сразу три причины для таких перемен.
«Во-первых, иностранные граждане все больше и больше находят себе применение в странах исхода. В первую очередь в Узбекистане, где экономика растет, создаются рабочие места. А именно из этой страны основная масса приезжающих. Вторая причина — довольно жесткое миграционное законодательство. В последний год МВД стали пристальнее контролировать пребывание мигрантов и активнее применять включение в реестр контролируемых лиц, а также выдворять их за пределы РФ. А это влечет за собой запрет на въезд на пять лет. Третий фактор — мигранты из Центральной Азии едут не только в Россию, но и в Европейский союз, страны Персидского залива, Южную корею и так далее. Но я не думаю, что нужно судорожно приглашать кого-то из дальнего зарубежья. В нашем профсоюзе мы не чувствуем, что рабочих рук перестало хватать, хотя мигрантов и стало меньше. Сейчас установился примерный баланс между спросом и предложением», — подчеркнул он.
Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев объяснил НСН, почему у мигрантов отбирают вид на жительство.
