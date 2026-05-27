Мигранты приезжают в Россию работать, а не нарушать закон, поэтому ужесточение штрафов за уклонение от медобследования не коснется законопослушных и напугает тех, кто мог уклоняться от процедуры, рассказал НСН председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

Госдума увеличила в 12 раз штрафы за уклонение мигрантов от медосвидетельствования. Теперь они могут достигать 25-30 тысяч рублей, а саму процедуру необходимо пройти в течение 30 дней после приезда в страну, а не 90, как это было ранее. Оплачивать услугу будут сами мигранты или их работодатели. Об этом сообщает ТАСС. Каримов не увидел в этом проблем для трудоустроенных людей.