«Очень правильно»: В профсоюзе мигрантов поддержали ужесточение штрафов для иностранцев
Наказания для нарушителей логичны и понятны, заявил НСН Ренат Каримов.
Мигранты приезжают в Россию работать, а не нарушать закон, поэтому ужесточение штрафов за уклонение от медобследования не коснется законопослушных и напугает тех, кто мог уклоняться от процедуры, рассказал НСН председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.
Госдума увеличила в 12 раз штрафы за уклонение мигрантов от медосвидетельствования. Теперь они могут достигать 25-30 тысяч рублей, а саму процедуру необходимо пройти в течение 30 дней после приезда в страну, а не 90, как это было ранее. Оплачивать услугу будут сами мигранты или их работодатели. Об этом сообщает ТАСС. Каримов не увидел в этом проблем для трудоустроенных людей.
«Государство очень правильно делает. Если ты приехал в Российскую Федерацию работать, то ты должен соблюдать российское законодательство. Большинство именно так и поступают: работают по патентам, а это подразумевает медосвидетельствование. На потоке зарубежной силы это никак не скажется. Цены в 12 раз увеличены за нарушения, а работники едут не нарушать. Те, кто приезжают, имеют обычно многолетние устойчивые контакты с работодателями, арендодателями жилых помещений, поэтому мы не ожидаем ни оттока, ни притока», — подчеркнул он.
Ранее Каримов объяснил НСН, к чему приведет рост пошлин для мигрантов на 1000%.
