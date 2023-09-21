«Защитит права»: Профсоюз мигрантов выступил за визовый режим со Средней Азией
Визовый режим выгоден для трудовых мигрантов с точки зрения принимающей стороны и работы в России, сказал НСН Ренат Каримов.
Введение визового режима со странами Средней Азии поможет защитить права трудовых мигрантов, заявил НСН глава профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести визовый режим со странами Средней Азии. Он отметил серьезный рост преступности среди мигрантов и недостаточный контроль за пребывающими гражданами, которые, по его мнению, бездельничают после получения патента и не собираются работать. Каримов согласился с тем, что при определенных условиях введение визового режима — благо для мигрантов.
«Визовый режим был бы выгоден для мигрантов с точки зрения работы в России и наличия принимающей стороны. Приезжая в Россию, человек знал бы, куда он едет, кто является его принимающей стороной, кто его регистрирует, где он будет работать, с кем будет заключен трудовой договор и с кем можно судиться в случае невыплаты зарплаты. Сейчас у мигрантов нет никакой принимающей стороны ни в момент пересечения границы, ни в течение семи дней после прибытия в Россию, пока он не получит регистрацию и не встанет на миграционный учет», — сказал Каримов.
Собеседник НСН считает, что введение визового режима сделает в большинстве случаев принимающей стороной работодателя.
«После получения патента иностранный гражданин сможет устроиться на работу к принимающей стороне, которая обеспечит ему визовую поддержку. Согласно существующему закону, работодатель должен заключить письменный трудовой договор и в течение трех дней уведомить об этом органы МВД. Однако так происходит далеко не всегда. Если работодатель по разным соображениям прекращает выплачивать зарплату, то мигранты оказываются здесь в очень уязвимом положении. Они не могут обратиться за защитой в суд, потому что нет письменного трудового договора. Поэтому мы за то, чтобы был визовый режим, ведь профсоюз беспокоится о том, чтобы люди работали в соответствии с законодательством и получали зарплату вовремя. Вместе с тем возникает вопрос, как сделать его полномасштабным. Думаю, если бы государство было в состоянии обработать многомиллионный поток мигрантов, он уже давно был бы введен», — добавил собеседник НСН.
Ранее представители партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий выдворение мигрантов из России за нарушение ряда статей Кодекса об административных правонарушениях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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