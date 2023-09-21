«Защитит права»: Профсоюз мигрантов выступил за визовый режим со Средней Азией

«После получения патента иностранный гражданин сможет устроиться на работу к принимающей стороне, которая обеспечит ему визовую поддержку. Согласно существующему закону, работодатель должен заключить письменный трудовой договор и в течение трех дней уведомить об этом органы МВД. Однако так происходит далеко не всегда. Если работодатель по разным соображениям прекращает выплачивать зарплату, то мигранты оказываются здесь в очень уязвимом положении. Они не могут обратиться за защитой в суд, потому что нет письменного трудового договора. Поэтому мы за то, чтобы был визовый режим, ведь профсоюз беспокоится о том, чтобы люди работали в соответствии с законодательством и получали зарплату вовремя. Вместе с тем возникает вопрос, как сделать его полномасштабным. Думаю, если бы государство было в состоянии обработать многомиллионный поток мигрантов, он уже давно был бы введен», — добавил собеседник НСН.



Ранее представители партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий выдворение мигрантов из России за нарушение ряда статей Кодекса об административных правонарушениях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

