Лавров передал Си Цзиньпину послание от Путина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал председателю КНР Си Цзиньпину устное послание от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщили в МИД РФ.
Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства передал лидеру Китая «дружеский привет и наилучшие пожелания» от Владимира Путина.
«Был обсужден ряд вопросов двусторонних политических контактов на высшем и высоком уровнях, включая подготовку визита главы российского государства... для участия в саммите ШОС и торжествах по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией», - указали в МИД.
Си Цзиньпин приветствовал предстоящий приезд Владимира Путина в Китай, высоко оценил отношения Пекина и Москвы и подтвердил нацеленность на наращивание всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с РФ.
Ранее Сергей Лавров встретился с лидером Китая в Пекине. Российский министр находится в КНР, где проходит Совет глав МИД ШОС, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru