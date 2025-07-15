Лавров передал Си Цзиньпину послание от Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал председателю КНР Си Цзиньпину устное послание от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства передал лидеру Китая «дружеский привет и наилучшие пожелания» от Владимира Путина.

«Был обсужден ряд вопросов двусторонних политических контактов на высшем и высоком уровнях, включая подготовку визита главы российского государства... для участия в саммите ШОС и торжествах по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией», - указали в МИД.

Си Цзиньпин приветствовал предстоящий приезд Владимира Путина в Китай, высоко оценил отношения Пекина и Москвы и подтвердил нацеленность на наращивание всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с РФ.

Ранее Сергей Лавров встретился с лидером Китая в Пекине. Российский министр находится в КНР, где проходит Совет глав МИД ШОС, пишет Ura.ru.

