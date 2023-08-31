«Как Чайна-тауны в Америке»: В России призвали ликвидировать этнические анклавы
Этнические анклавы в России нужно ликвидировать, а не заниматься работой с ними, заявил НСН председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.
Председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в интервью НСН заявил о необходимости ликвидации этнических анклавов на территории России.
Ранее председатель комитета по делам национальностей Госдумы Геннадий Семигин в беседе с НСН заявил, что в России необходимо создать миграционную службу и реестр этнических анклавов.
«Во-первых, этнические анклавы нужно ликвидировать, а не заниматься работой с ними. Что это такое? Здесь же вопрос очень простой. Нужно, чтобы у нас не было такого, как китайские Чайна-тауны в Америке и так далее. Нужно, чтобы вот эти все мигранты были равномерно распределены по территории. А во-вторых, вы попробуйте приехать в Англию просто так. Не получится! Нужны приглашения. Почему вот мы так не можем сделать? Вот приглашает фирма работать: адрес, страховка, все эти моменты. Нам нужно делать точно так же», - сказал собеседник НСН.
Бывший президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что в России нет предпосылок для создания опасных «этнических анклавов», так как мигранты в стране не получают никаких пособий. По его словам, подобные инициативы СПЧ бессмысленны и нелогичны.
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