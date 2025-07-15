Появилась информация о подготовке эвакуации Зеленского

В Киеве осуществляется подготовка эвакуации президента Владимира Зеленского, сообщил на YouTube британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

В США не исключили бегство Зеленского в Майами

Кроме того, его украинский источник заявил о переносе правительства Украины на запад страны. Эксперт не считает данную информацию слухом. Меркурис указал, что это вполне укладывается в логику поведения Зеленского, который стремится максимально обезопасить свое нахождение у власти для личного обогащения.

Ранее в США рассказали, в какую страну сбежит Зеленский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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