Появилась информация о подготовке эвакуации Зеленского

Кроме того, его украинский источник заявил о переносе правительства Украины на запад страны. Эксперт не считает данную информацию слухом. Меркурис указал, что это вполне укладывается в логику поведения Зеленского, который стремится максимально обезопасить свое нахождение у власти для личного обогащения.

Ранее в США рассказали, в какую страну сбежит Зеленский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

