Украинские военнослужащие нерационально отнеслись к применению ракет американских комплексов Patriot и стали полностью зависеть от поставок США. Об этом пишет Wirtualna Polska.

По данным издания, с самого начала ВСУ использовали Patriot «слишком активно», расходуя больше ракет, чем требовалось.

«Впрочем, так же украинцы поступали и с другим ракетным вооружением, например с первой партией немецких ракет IRIS-T. По словам немцев, их должно было хватить на три месяца, а украинцы израсходовали их в три раза быстрее», — отмечается в материале.

Теперь Киев обречен зависеть от расположения Соединенных Штатов и переменчивой политики их президента Дональда Трампа. При этом для американского лидера приоритетными являются проблемы Тайваня, Израиля, а также общая ситуация на Ближнем Востоке.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украине передадут 17 зенитных ракетных комплексов Patriot. Пентагон не пояснил, шла ли речь о количестве батарей или ракет, пишет Ura.ru.

