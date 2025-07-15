СМИ: ВСУ неправильно использовали системы Patriot
Украинские военнослужащие нерационально отнеслись к применению ракет американских комплексов Patriot и стали полностью зависеть от поставок США. Об этом пишет Wirtualna Polska.
По данным издания, с самого начала ВСУ использовали Patriot «слишком активно», расходуя больше ракет, чем требовалось.
«Впрочем, так же украинцы поступали и с другим ракетным вооружением, например с первой партией немецких ракет IRIS-T. По словам немцев, их должно было хватить на три месяца, а украинцы израсходовали их в три раза быстрее», — отмечается в материале.
Теперь Киев обречен зависеть от расположения Соединенных Штатов и переменчивой политики их президента Дональда Трампа. При этом для американского лидера приоритетными являются проблемы Тайваня, Израиля, а также общая ситуация на Ближнем Востоке.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Украине передадут 17 зенитных ракетных комплексов Patriot. Пентагон не пояснил, шла ли речь о количестве батарей или ракет, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru