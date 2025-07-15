Кнайсль вспомнила о Геббельсе, комментируя слова министра обороны ФРГ Писториуса

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сравнила современную Германию с той, которая была в начале 1940-х годов, сообщает «РЕН ТВ».

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Она заявила, что слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса напомнили любимое слово Йозефа Геббельса - kriegstüchtig (соответствующими требованиям военного времени). По словам дипломата, впервые это слово было использовано в 2024 году.

Так Кнайсль ответила на заявление немецкого министра о том, что армия Германии готова вступить в борьбу с Россией в случае агрессии. Бывший австрийский министр указала, что «они не знают Россию и понятия не имеют о доброте русских». При этом она отметила, что «сейчас не время быть слишком добрым».

Ранее Кнайсль назвала умение прощать главным качеством русских, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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