Она заявила, что слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса напомнили любимое слово Йозефа Геббельса - kriegstüchtig (соответствующими требованиям военного времени). По словам дипломата, впервые это слово было использовано в 2024 году.

Так Кнайсль ответила на заявление немецкого министра о том, что армия Германии готова вступить в борьбу с Россией в случае агрессии. Бывший австрийский министр указала, что «они не знают Россию и понятия не имеют о доброте русских». При этом она отметила, что «сейчас не время быть слишком добрым».

Ранее Кнайсль назвала умение прощать главным качеством русских, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

