Власти Франции заявили об угрозе крупной войны в Европе

Это может произойти к 2030 году. Кроме Франции в конфликт может быть вовлечены союзники Парижа. Из документа следует, что Франция может подвергнуться массированным гибридным атакам. В обзоре встречаются утверждения о «российской угрозе», а слова «Россия», «российский» и «Москва» упоминаются более 80 раз.

В Париже считают, что присутствует возможность агрессии со стороны РФ в отношении Европы в течение трех-пяти лет. Речь якобы может идти о наступательных действиях Москвы в Молдавии, на Балканах или против стран НАТО.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что действия России представляют крупнейшую угрозу для Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

