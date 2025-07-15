Стало известно об изменении срока предоставления квитанций за ЖКХ

Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, это произойдет с марта 2026 года. Срок будет перенесен с 1-го на 5-е число. По словам депутата, норма необходима, чтобы исключить любые задержки.

Также данное изменение является шагом к созданию прозрачной и клиентоориентированной системы, что позволит учитывать финансовые циклы и повседневную жизнь россиян.

Ранее стало известно, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ летом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

