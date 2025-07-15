Над Россией уничтожили 55 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО ночью нейтрализовали над территорией России 55 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

«В период с 20.00 мск 14 июля до 7.00 мск 15 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали в ведомстве.

Над Белгородской областью ликвидировали 32 дрона, над Воронежской - 12, над акваторией Черного моря - шесть. Еще три БПЛА сбили в Липецкой области, по одному - в Ростовской и Курской областях.

Ранее украинские беспилотники атаковали объекты в семи населенных пунктах Белгородской области, обошлось без пострадавших, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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