Над Россией уничтожили 55 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО ночью нейтрализовали над территорией России 55 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
«В период с 20.00 мск 14 июля до 7.00 мск 15 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали в ведомстве.
Над Белгородской областью ликвидировали 32 дрона, над Воронежской - 12, над акваторией Черного моря - шесть. Еще три БПЛА сбили в Липецкой области, по одному - в Ростовской и Курской областях.
Ранее украинские беспилотники атаковали объекты в семи населенных пунктах Белгородской области, обошлось без пострадавших, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru