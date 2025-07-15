В Сенате США заявили, что воздержатся от продвижения новых антироссийских санкций

Сенат США воздержится от продвижения проекта закона парламентария Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о введении новых антироссийских санкций после заявлений американского лидера Дональда Трампа о готовности усилить экономическое давление на Москву, сообщил журналистам лидер Республиканской партии в Сенате Джон Тьюн.

Трамп заявил что «недоволен Россией» и пригрозил «жесткими пошлинами»

По его словам, американский Сенат намерен координироваться с Белым домом и палатой представителей США, чтобы быть готовым к действию.

Ранее Грэм намекнул, что важное заявление американского лидера Дональда Трампа о России может касаться арестованных активов Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
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