В Сенате США заявили, что воздержатся от продвижения новых антироссийских санкций

По его словам, американский Сенат намерен координироваться с Белым домом и палатой представителей США, чтобы быть готовым к действию.

Ранее Грэм намекнул, что важное заявление американского лидера Дональда Трампа о России может касаться арестованных активов Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

