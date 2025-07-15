Трамп допустил, что может подписать указ о переименовании футбола в США
15 июля 202506:01
Американский лидер Дональд Трамп может подписать указ о замене слова, используемого в США для обозначения футбола, сообщает RT.
«Я думаю, мы можем сделать это», - заявил глава государства. Так президент ответил телеканалу DAZN на вопрос о возможности указа о переименовании этого вида спорта.
В большинстве англоязычных стран футбол обозначается словом football. В США официальное название вида спорта на английском - soccer.
Ранее Трамп лично вручил медаль вратарю сборной России Сафонову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru