В Липецкой области упали два беспилотника
15 июля 202507:59
Два беспилотника рухнули в Липецкой области, пострадал человек. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Так, в Добринском районе БПЛА упал у частного жилого дома, обошлось без жертв и пострадавших.
«В Ельце БПЛА упал на территории промышленной зоны. Пострадал один человек», - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
Пострадавшему оказывают медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью в Липецкой области уничтожили три украинских беспилотника, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru