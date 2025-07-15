В Липецкой области упали два беспилотника

Два беспилотника рухнули в Липецкой области, пострадал человек. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Так, в Добринском районе БПЛА упал у частного жилого дома, обошлось без жертв и пострадавших.

«В Ельце БПЛА упал на территории промышленной зоны. Пострадал один человек», - написал Артамонов в своем Telegram-канале.

Пострадавшему оказывают медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью в Липецкой области уничтожили три украинских беспилотника, пишет 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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