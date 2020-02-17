Защитники Байкала разошлись во мнениях о федеральном статусе озера

«Когда новость появилась, это вызвало легкое недоумение, потому что абсолютно непонятно, что это даст. Сейчас у Байкала и без того статус объекта федерального значения, есть федеральный закон об охране озера Байкал. Что Федерации мешает нормально заниматься его охраной в этом статусе - непонятно. Я мониторила общественное мнение и вижу опасения населения с иркутской и бурятской сторон. Потому что уже сейчас для них есть масса ограничений на виды хозяйственной деятельности. Да и вообще региональные экономики несут значительные нагрузки из-за этих ограничений. Как это [выделение озера в территорию федерального подчинения] будет воплощено в жизни – большие вопросы. Его же нельзя обнести забором, а местные — живите, как хотите. Те юридические меры, которые есть, по охране озера Байкал, вполне достаточны, вопрос только в исполнении. А то у нас как всегда - в законе все прописано, а на местах это воплотить не всегда получается. Помогайте регионам, не надо отбирать территории», - сказала Морозова.

Однако, руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев в беседе с НСН отметил, что выделение озера в территорию федерального значения пойдет Байкалу на пользу.

«Я считаю, что придание Байкалу федерального значения имеет место, потому как оно омывает не только Иркутскую область, но также Республику Бурятия, а это уже два федеральных округа – Дальневосточный и Сибирский Федеральный округ. К тому же Байкал имеет связь со стороны Монголии. Выходит, что если Байкал будет отдельно значимый, то изменится контроль самого Байкала. Ведь, столь высокий федеральный статус даст к нему другое отношение – более пристальное внимание к сбросам, вырубкам и так далее», - объяснил свою позицию Токарев.

Отметим, ранее в эфире НСН в поддержку отнесения Байкала к территории федерального подчинения выступил певец и артист Сергей Зверев. Также одобрительно высказывалась спикер Совфеда Валентина Матвиенко: «Эти территории требуют особого юридического регулирования. Например, озеро Байкал. У меня всегда болит душа за озеро Байкал, чтобы сохранить это озеро для потомков, обеспечить решение всех экологических и иных задач. Байкал относится к нескольким субъектам Федерации. Я бы, например, создала специальную федеральную территорию по озеру Байкал, чтобы мы сохранили и спасли это озеро».



