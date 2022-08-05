В России впервые с апреля подтвердили 18 555 случаев COVID-19 за сутки
Впервые с начала апреля в России выявили более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
По данным оперштаба, за последние 24 часа было зарегистрировано 18 555 заболевших. Днем ранее число заразившихся составляло 17 126, напоминает RT.
При этом за сутки госпитализировали 1 906 пациентов с COVID-19, выздоровели 9 817 человек.
Также оперштаб сообщает, что за 24 часа было подтверждено 47 смертей среди пациентов с коронавирусом.
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Заразились
18,7 млн+17 126 / сут.
Умерли
383 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+9 752 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru