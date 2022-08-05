В России впервые с апреля подтвердили 18 555 случаев COVID-19 за сутки

Впервые с начала апреля в России выявили более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Вирусолог: На пике новой волны ожидается до 50 тысяч случаев COVID-19 в сутки

По данным оперштаба, за последние 24 часа было зарегистрировано 18 555 заболевших. Днем ранее число заразившихся составляло 17 126, напоминает RT.

При этом за сутки госпитализировали 1 906 пациентов с COVID-19, выздоровели 9 817 человек.

Также оперштаб сообщает, что за 24 часа было подтверждено 47 смертей среди пациентов с коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости
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