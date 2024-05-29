В приложении РЖД добавили опцию указания клички и описания питомца
Возможность добавить полную информацию о питомце, перевозимом железнодорожным транспортом, появилась в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Об этом сообщила компания РЖД в своем Telegram-канале.
«При оформлении перевозки питомца теперь можно указать его вид, описание и кличку, чтобы проводник вагона был проинформирован о перевозке конкретного животного», — отмечается в публикации.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на РЖД, новая опция пока доступна только в приложении для устройств на базе Android. В дальнейшем возможность внести сведения о питомце появится в веб-приложении и на сайте.
Ранее «дочка» РЖД Федеральная пассажирская компания обновила порядок действий при обнаружении животных без хозяев в поездах дальнего следования и на территории своих подразделений. Теперь работники поездной бригады должны принять все меры для поиска владельцев, а если найти их не удалось, животное следует поместить в багажное купе либо в штабной вагон, довезти до станции и передать дежурным сотрудникам вокзала. Изменения ввели после гибели в январе 2024 года кота Твикса, которого проводница выгнала из вагона в мороз, посчитав бездомным.
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