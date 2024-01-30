РЖД утвердила действия проводников при обнаружении животного в вагоне

Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания РЖД) поменяла порядок действий при обнаружении на территории своих подразделений и в поездах дальнего следования животных без владельцев.

В этом случае работники поездной бригады в поезде должны будут принять все необходимые меры, чтобы найти владельцев животного, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.