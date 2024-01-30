РЖД утвердила действия проводников при обнаружении животного в вагоне
Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания РЖД) поменяла порядок действий при обнаружении на территории своих подразделений и в поездах дальнего следования животных без владельцев.
В этом случае работники поездной бригады в поезде должны будут принять все необходимые меры, чтобы найти владельцев животного, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Если владельца питомца найти не поучится, то сотрудники компании обязаны будут поместить животное в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне и довезти до станции. Там его они передадут дежурным сотрудникам вокзала.
Новые правила ФПК публикует после гибели кота Твикса, которого проводница посчитала бездомным и выбросила из вагона в 30-градусный мороз.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru