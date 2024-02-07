РЖД: Запрет на высадку животных без хозяина распространят на электрички

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников заявил, что запрет на высадку из поездов животных без хозяина планируется распространить и на электрички, сообщает ТАСС.

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«Правила, которые мы определили, распространяются и на пригородные перевозки», - сказал он на заседании рабочей группы, которое было посвящено совершенствованию правил перевозок пассажиров с животными.

Колесников также добавил, что для этого потребуется провести определённые корпоративные процедуры, так как акционерами большой части пригородных компаний являются также субъекты РФ.

Ранее Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания ОАО «РЖД») поменяла порядок действий при обнаружении на территории своих подразделений и в поездах дальнего следования животных без владельцев, предписав работникам поездной бригады принять все необходимые меры, чтобы найти хозяев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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