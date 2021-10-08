На Ямале ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

А накануне стало известно, что в Татарстане с 11 октября ужесточат коронавирусные ограничения. Об этом заявила руководитель пресс-службы президента республики Татарстан Лилия Галимова.

Так, при посещении кафе, кинотеатров, концертных залов, массовых спортивных мероприятий, ТЦ и фитнес-центров нужно будет предъявлять QR-коды, свидетельствующие о вакцинации от COVID-19 или перенесённом в течение полугода заболевании.

Помимо этого, вводится обязательная самоизоляция для непривитых пожилых людей старше 65 лет.

