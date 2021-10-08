На Ямале ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа решили ввести обязательную вакцинацию от COVD-19 для некоторых категорий граждан. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.
В частности, привиться от коронавируса должны сотрудники медорганизаций, сферы образования, люди, работающие в сфере обслуживания – сотрудники банков, почты, объектов торговли и общественного питания, а также гостиниц и парикмахерских. Кроме того, вакцинироваться от COVID-19 должны сотрудники учреждений культуры, сферы отдыха и развлечений, пишет RT.
А накануне стало известно, что в Татарстане с 11 октября ужесточат коронавирусные ограничения. Об этом заявила руководитель пресс-службы президента республики Татарстан Лилия Галимова.
Так, при посещении кафе, кинотеатров, концертных залов, массовых спортивных мероприятий, ТЦ и фитнес-центров нужно будет предъявлять QR-коды, свидетельствующие о вакцинации от COVID-19 или перенесённом в течение полугода заболевании.
Помимо этого, вводится обязательная самоизоляция для непривитых пожилых людей старше 65 лет.
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