В правительстве предложено расширить использование маткапитала

Свою инициативу она направила главе государства Владимиру Путину. Как считает Голикова, необходимо скорректировать сроки использования средств маткапитала на строительство и реконструкцию жилья — разрешить вкладывать выплату в это сразу после рождения ребенка, а не через три года, как в настоящее время.

Также вице-премьер предложила разрешить использовать средства на образование, которое оказывают ИП с соответствующими лицензиями.

Ранее кабмин РФ упростил доступ к рефинансированию ипотеки получателям материнского капитала, сообщает пресс-служба правительства России.

Изменения коснулись порядка оформления права собственности на жилье, купленное с помощью ипотечного кредита. Теперь семьи смогут оформлять недвижимость на детей после полного погашения кредита у банка, рефинансировавшего ипотеку.

