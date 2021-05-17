В правительстве предложено расширить использование маткапитала
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила новые способы тратить материнский капитал, пишут «Известия».
Свою инициативу она направила главе государства Владимиру Путину. Как считает Голикова, необходимо скорректировать сроки использования средств маткапитала на строительство и реконструкцию жилья — разрешить вкладывать выплату в это сразу после рождения ребенка, а не через три года, как в настоящее время.
Также вице-премьер предложила разрешить использовать средства на образование, которое оказывают ИП с соответствующими лицензиями.
Ранее кабмин РФ упростил доступ к рефинансированию ипотеки получателям материнского капитала, сообщает пресс-служба правительства России.
Изменения коснулись порядка оформления права собственности на жилье, купленное с помощью ипотечного кредита. Теперь семьи смогут оформлять недвижимость на детей после полного погашения кредита у банка, рефинансировавшего ипотеку.
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