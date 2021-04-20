Получателям маткапитала упростили доступ к рефинансированию ипотеки

Кабмин РФ упростил доступ к рефинансированию ипотеки получателям материнского капитала, сообщает пресс-служба правительства России.

Изменения коснулись порядка оформления права собственности на жилье, купленное с помощью ипотечного кредита. Теперь семьи смогут оформлять недвижимость на детей после полного погашения кредита у банка, рефинансировавшего ипотеку.

В России стало проще улучшать жилищные условия за счет маткапитала

Раньше заемщик был обязан оформить на детей право собственности на долю в квартире в течение 6 месяцев после погашения ипотеки новым кредитом. В таком случае банк получал в залог квартиру, собственником которой в том числе являлись несовершеннолетние. Это представляет риск для банков, поэтому они редко соглашались на рефинансирование ипотеки с материнским капиталом.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Правительство РоссииБанкМаткапиталИпотека
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