В правительстве порассуждали об увольнениях из-за коронавируса

Крайней мерой назвал увольнение граждан из-за пандемии коронавируса премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Сегодня можно и нужно использовать все формы гибкой занятости людей: это может быть где-то сокращенный рабочий день, где-то удаленка. Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут проверять трудовая инспекция, ФНС и прокуратура», — заявил российский премьер.

Сегодня, 21 марта, стало известно, что, по прогнозам Торгово-промышленной палаты (ТПП) рискуют потерять работу более 8,6 миллиона человек, а около 3 миллионов предпринимателей могут потерять бизнес, если пандемия CJVID-19 затянется.