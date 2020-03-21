В правительстве порассуждали об увольнениях из-за коронавируса
Крайней мерой назвал увольнение граждан из-за пандемии коронавируса премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.
«Сегодня можно и нужно использовать все формы гибкой занятости людей: это может быть где-то сокращенный рабочий день, где-то удаленка. Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут проверять трудовая инспекция, ФНС и прокуратура», — заявил российский премьер.
Сегодня, 21 марта, стало известно, что, по прогнозам Торгово-промышленной палаты (ТПП) рискуют потерять работу более 8,6 миллиона человек, а около 3 миллионов предпринимателей могут потерять бизнес, если пандемия CJVID-19 затянется.
Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат в России.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН заявил, что социальные пенсии россиян будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1 процента. Остается решать, каким образом государство поддержит работающих граждан.
«Это (индексация зарплат и пенсий – прим. НСН) будет сделано. Только в каком виде: в виде индексации, оплаты вынужденных прогулов – так или иначе, поддержка в это тяжелое время будет выполнена, поэтому не понимаю, о чем еще говорит Сергей Миронов (руководитель фракции «Справедливая Россия» - прим. НСН). Мы поддерживаем отрасли, которые задействованы сейчас: здравоохранение, образование», - пояснил сенатор.
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