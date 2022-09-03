В Праге протестующие против роста цен на газ требуют отставки правительства
Граждане Чехии требуют отставки правительства премьер-министра Петра Фиалы из-за роста цен на газ. Акция проходит на Вацлавской площади в Праге. В ней участвуют внепарламентские политические субъекты, гражданские активисты и жители, передает корреспондент ТАСС.
«Вся Вацлавская площадь требует отставки правительства! Мы, участники митинга, будем требовать, чтобы действующий кабмин, который работает против нас, ушел в отставку», - заявил один из инициаторов митинга на его открытии.
Активисты требовали добиваться досрочных парламентских выборов, если чешский кабмин не отправится в отставку. Также участники призывают правительство направить в Россию специалистов по энергетике, чтобы заключить с Россией прямые кратковременные контракты на газовые поставки в Чехию.
Число участников, сообщает агентство, растет. По данным полиции, число митингующих на Вацлавской площади насчитывает от 50 до 70 тыс. граждан.
Ранее газопровод «Северный поток» из-за неисправности турбины был полностью остановлен. Дата его запуска пока не определена. Об этом сообщили в «Газпроме», передает РИА Новости.
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