В Праге протестующие против роста цен на газ требуют отставки правительства

«Вся Вацлавская площадь требует отставки правительства! Мы, участники митинга, будем требовать, чтобы действующий кабмин, который работает против нас, ушел в отставку», - заявил один из инициаторов митинга на его открытии.

Активисты требовали добиваться досрочных парламентских выборов, если чешский кабмин не отправится в отставку. Также участники призывают правительство направить в Россию специалистов по энергетике, чтобы заключить с Россией прямые кратковременные контракты на газовые поставки в Чехию.

Число участников, сообщает агентство, растет. По данным полиции, число митингующих на Вацлавской площади насчитывает от 50 до 70 тыс. граждан.

Ранее газопровод «Северный поток» из-за неисправности турбины был полностью остановлен. Дата его запуска пока не определена. Об этом сообщили в «Газпроме», передает РИА Новости.

