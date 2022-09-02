«Северный поток» полностью остановлен
Газопровод «Северный поток» из-за неисправности турбины полностью остановлен. Дата его запуска пока не определена. Об этом сообщили в «Газпроме», передает РИА Новости.
Как отмечается, компания получила предупреждение Ростехнадзора о неисправности турбины и вынуждена приостановить работу на газовой магистрали до устранения выявленных недостатков.
«В Siemens уже направлено письмо о неисправностях двигателя и необходимости их устранения», - проинформировали в «Газпроме».
Ранее в Кремле назвали ситуацию вокруг «Северного потока» кризисной.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,6 млн+50 952 / сут.
Умерли
385 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
18,7 млн+37 012 / сут.
- Шесть представителей МАГАТЭ продолжают миссию на Запорожской АЭС
- Фильм иранского режиссера Бехруза Шоайби получил главный приз ММКФ
- ЕС выдвинет конкретные меры по визам для россиян в ближайшее время
- Фильм Петра Тодоровского удостоен «Серебряного Святого Георгия» на ММКФ
- В Запорожской области военный Украины взорвал гранату при аресте
- Reuters: Посол США в РФ посетит похороны Горбачева
- «Северный поток» полностью остановлен
- Бесплатную землю смогут получить военные, награжденные «за заслуги на Украине»
- Первый канал возвращает в сетку вещания развлекательный контент
- Генерал ВСУ заявил о сотнях тысяч погибших украинцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru