«Северный поток» полностью остановлен

Газопровод «Северный поток» из-за неисправности турбины полностью остановлен. Дата его запуска пока не определена. Об этом сообщили в «Газпроме», передает РИА Новости.

Как отмечается, компания получила предупреждение Ростехнадзора о неисправности турбины и вынуждена приостановить работу на газовой магистрали до устранения выявленных недостатков.