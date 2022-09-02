«Северный поток» полностью остановлен

Газопровод «Северный поток» из-за неисправности турбины полностью остановлен. Дата его запуска пока не определена. Об этом сообщили в «Газпроме», передает РИА Новости.

Как отмечается, компания получила предупреждение Ростехнадзора о неисправности турбины и вынуждена приостановить работу на газовой магистрали до устранения выявленных недостатков.

Миллер: Siemens не сможет регулярно ремонтировать турбины для «Северного потока»

«В Siemens уже направлено письмо о неисправностях двигателя и необходимости их устранения», - проинформировали в «Газпроме».

Ранее в Кремле назвали ситуацию вокруг «Северного потока» кризисной.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Российский ГазГазопроводГазпромСеверный Поток
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