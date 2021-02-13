В Польше предупредили о передаче коронавируса от норок к человеку

«Вирус, выявленный у норок на ферме в Картуском районе, может передаваться человеку и наоборот», - информирует министерство.

Предупреждение ведомства было подготовлено на основе выводов вирусологов о сходстве двух штаммов заболевания - полученных после первого случая заражения этим вирусом норок в Польше и SARS-CoV-2. Для сравнения они использовали результаты «высокоспециализированных исследований» Государственного ветеринарного института в Пулавах.

Ученые считают, что они «похожи друг на друга и принадлежат к определенной и уже известной эпидемиологам линии». Также утверждается, что в исследованном материале «не было обнаружено генетических изменений, характерных для британских, южноафриканских или бразильских вариантов вируса».

В Ведомстве сделали вывод на основе собственных научных изысканий, а также опыта Дании и Нидерландов, «что в Польше этот вирус может проникать от норки к человеку и обратно».

Ранее в Дании новую инфекцию обнаружили у норок на 284 фермах. Все заражённые коронавирусом животные были уничтожены. Власти приняли решение компенсировать убытки заводчикам, на эти цели выделят около 3 млрд долларов.

