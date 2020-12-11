Россельхознадзор: в Евросоюзе заинтересовались российской вакциной от COVID-19 для животных

Российская вакцина от коронавируса, предназначенная для животных, будет готова в конце января 2021 года, сообщает информационный портал Россельхознадзора «Ветеринария и жизнь».

Глава ведомства Сергей Данкверт рассказал изданию, что препарат разрабатывают специалисты Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). По его словам, в настоящее время вакцина проходит третий этап испытаний - на норках, кошках и грызунах.

Данкверт отметил, что наиболее восприимчивы к новому вирусу норки и хорьки, в связи с чем в Россельхознадзор регулярно поступают запросы на новый препарат для животных от российских зверохозяйств, а также от организаций из США, Евросоюза и Сингапура. Кроме того, Бразилия заинтересована в приобретении тест-систем для диагностики возбудителя COVID-19 у животных, добавил он.

Руководитель Россельхознадзора сообщил, что ведомство уже готово к производству иммунобиологического препарата, однако после испытаний потребуется некоторое время на регистрацию вакцины.

Ранее в Дании новую инфекцию обнаружили у норок на 284 фермах. Все заражённые коронавирусом животные были уничтожены.

