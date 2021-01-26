Власти Дании выплатят 3 млрд долларов заводчикам уничтоженных норок

Датский парламент принял решение о компенсации заводчикам норок, которые были уничтожены в рамках борьбы с COVID-19, на эти цели выделят около 3 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ritzaus Bureau.

Власти Дании отчитались об окончательном решении вопроса норок

И.о министра финансов Дании Мортен Бёдсков отметил, что фермеры получат "справедливую и разумную компенсацию", которая позволит им работать в дальнейшем. Выплата покроет как стоимость животных, мех которых был уничтожен, так и упущенную прибыль.

Отмечается, что на выплаты могут претендовать в том числе производители корма, владельцы аукционных домов, продающие мех, скорняки, занимающиеся выделкой. Для этого им нужно доказать, что более половины их оборота было связано с разведением норок в Дании.

Заражённые коронавирусом норки в Дании были уничтожены в ноябре 2020 года. Болезнь была обнаружена на 284 норковых фермах, это поставило под удар всю звероводческую отрасль в стране.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДанияФермерыЖивотныеПандемия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры