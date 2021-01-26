Власти Дании выплатят 3 млрд долларов заводчикам уничтоженных норок

И.о министра финансов Дании Мортен Бёдсков отметил, что фермеры получат "справедливую и разумную компенсацию", которая позволит им работать в дальнейшем. Выплата покроет как стоимость животных, мех которых был уничтожен, так и упущенную прибыль.

Отмечается, что на выплаты могут претендовать в том числе производители корма, владельцы аукционных домов, продающие мех, скорняки, занимающиеся выделкой. Для этого им нужно доказать, что более половины их оборота было связано с разведением норок в Дании.

Заражённые коронавирусом норки в Дании были уничтожены в ноябре 2020 года. Болезнь была обнаружена на 284 норковых фермах, это поставило под удар всю звероводческую отрасль в стране.

